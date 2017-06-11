У Полтаві побилися іноземні студенти: двох з них госпіталізовано з травмами та ножовими пораненнями

У Полтаві побилися іноземні студенти, двох з них госпіталізовано з тілесними ушкодженнями та ножовими пораненнями.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби Полтавського облуправління поліції Юрій Сулаєв.

За його словами, рано вранці біля одного із супермаркетів виник конфлікт між іноземними студентами, які навчаються у вищому навчальному закладі в Полтаві.

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Між молодими людьми розпочалась бійка: один із іноземців завдав тілесних ушкоджень двом іншим учасникам конфлікту, спричинивши одному із них ножове поранення.

Зловмисника затримано. Проводяться слідчі дії.

За фактом інциденту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).