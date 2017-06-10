У Харкові невідомі з гранатомета обстріляли недобудовану будівлю

У Харкові невідомі з гранатомета обстріляли будівлю недобудованого офісного центру.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області, інформація про те, що на вулиці 23 Серпня чутні вибухи, надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції сьогодні, 10 червня, близько 2:05.

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За попередніми даними, невідомі стріляли з гранатомета. Внаслідок обстрілу в недобудованому офісному центрі пошкоджено вікна та торцева стіна. Постраждалих осіб немає. Працівники поліції оглянули місце події та опитали свідків. У будівлі проводиться ремонт, жодна установа в ній не розміщена.

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Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці розшукують осіб, причетних до злочину.