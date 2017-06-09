У Запоріжжі СБУ затримала банду поліцейських, які займалися пограбуваннями

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали шістьох учасників організованого злочинного угруповання (ОЗУ) з діючих і колишніх поліцейських, які займалися розбійними нападами. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що в бандформування входили колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут" і співробітники поліції.

Зловмисники отримували від інформаторів дані про отримання громадянами великих сум готівки.

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Після цього зловмисники у формі з'являлися за місцем проживання жителів Запоріжжя і, погрожуючи вогнепальною зброєю та фізичною розправою, відбирали майно і гроші.

Оперативники спецслужби затримали трьох бандитів під час чергового розбійного нападу на квартиру запорожця, де вони планували заволодіти сотнею тисяч гривень. Співробітники СБ України мають докази причетності угруповання до ряду розбійних нападів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Усіх шістьох зловмисників затримано у відповідності зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм оголошено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про перекваліфікацію злочинних дій на статтю 257 – "бандитизм". Тривають слідчо-оперативні дії.

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