У центрі Києва пиятика школярів закінчилася приїздом "швидкої"

З центру Києва медики "швидкої допомоги" госпіталізували випускника 9-го класу однієї зі шкіл столиці в стані сильного алкогольного отруєння.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався близько 19.00 біля будівлі вул.Хрещатик, 4.

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Як з’ясувалося, група неповнолітніх - віком 15 років сьогодні святкувала закінчення 9-го (випускного) класу. Після вживання спиртного одному із підлітків стало зле, він втратив свідомість.

Бригада швидкої допомоги прибула за викликом до місця події через 15-20 хвилин, патруль поліції - через півгодини. Стан сп’янілого хлопця лікарі стабілізували в спецавтомобілі, після чого доправили його до дитячої лікарні «Охматдит».