У мережі з'явилося відео наслідків вибуху у житловому будинку в Кривому Розі

У Кривому Розі на кухні квартири житлового будинку стався вибух та пожежа Про це йдеться у повідомлені прес-служби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області, передає Depo.Дніпро.

У вогні постраждала пенсіонерка 1945 року народження.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі пролунав вибух у квартирі на останньому поверсі чотириповерхового будинку. Наразі рятувальники евакуювали частину жителів з будинку і гасять пожежу, на вулиці смердить газом.