У мережі з'явилося відео наслідків вибуху у житловому будинку в Кривому Розі

15:14, 15 червня 2017
Інциденти
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У вогні постраждала пенсіонерка 1945 року народження.

dnipro.depo.ua

У Кривому Розі на кухні квартири житлового будинку стався вибух та пожежа Про це йдеться у повідомлені прес-служби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області, передає Depo.Дніпро.

У вогні постраждала пенсіонерка 1945 року народження.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі пролунав вибух у квартирі на останньому поверсі чотириповерхового будинку. Наразі рятувальники евакуювали частину жителів з будинку і гасять пожежу, на вулиці смердить газом. 

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Теги: #вибух у квартирі#вибух у будинку