У мережі з'явилося відео наслідків вибуху у житловому будинку в Кривому Розі
15:14, 15 червня 2017Інциденти
249 0
У вогні постраждала пенсіонерка 1945 року народження.
Після вибуху у квартирі почалася пожежа, постраждала людина / dnipro.depo.ua
У Кривому Розі на кухні квартири житлового будинку стався вибух та пожежа Про це йдеться у повідомлені прес-служби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області, передає Depo.Дніпро.
У вогні постраждала пенсіонерка 1945 року народження.
Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі пролунав вибух у квартирі на останньому поверсі чотириповерхового будинку. Наразі рятувальники евакуювали частину жителів з будинку і гасять пожежу, на вулиці смердить газом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter