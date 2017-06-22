У центрі Києва біля Золотих воріт зарізали чоловіка

Сьогодні, 22 червня, ввечері біля столичних Золотих воріт сталося вбивство, пише ТСН.

Як повідомили на місці пригоди, вбивство сталося після конфлікту між двома чоловіками віком близько 60 років. Чоловіки гучно сварилися на лавках біля музею, через що свідки сварки навіть викликали поліцію.

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Сварка начебто вщухла, однак згодом один із чоловіків підійшов до другого і наніс йому два ножових поранення в живіт і грудну клітку. Від поранень потерпілий помер на місці.

Нападник втік, нині у столиці оголошено план-перехоплення для затримання злочинця.

Із загиблим була жінка, якій стало погано – її забрали медики, які прибули на місце трагедії.

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Пізніше стало відомо, що підозрюваний був затриманий співробітниками Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві. Про це на сторінці в Facebook повідомляє "Київ оперативний".

"За попередніми даними, двоє чоловіків разом випивали, між ними стався конфлікт, який перейшов у бійку. Билися спочатку біля входу в метро, а потім продовжили з'ясовувати стосунки за допомогою кулаків у сквері неподалік. В ході бійки один із чоловіків наніс ножове поранення іншому, в результаті якого останній помер, сидячи на лавці", - сказано в повідомленні.