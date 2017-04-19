У Львові хлопець зарізав свою колишню дівчину й викинувся з вікна 7 поверху, та залишився живим

У Львові юнак спочатку зарізав свою колишню подругу, а потім викинувся з вікна. Трапилося це вранці 19 квітня у Львові в одному з колишніх сімейних гуртожитків, передає Zaxid.net.

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"Близько 10:30 надійшло повідомлення в поліцію. На сходовій клітці виник конфлікт між хлопцем і дівчиною. Він завдав їй декілька ударів ножем і дівчина загинула в кареті швидкої допомоги, коли їй намагались надати першу допомогу. Вони раніше були знайомі, зустрічалися. Але близько півроку тому вони розійшлися, вже не підтримували стосунків. Він сьогодні прийшов до неї в гості, викликав по телефону. Вона вийшла в загальний коридор, почали розмовляти і між ними відбулась сварка. Їм обом – трохи більше, ніж двадцять років", ― розповіла в.о.начальника слідчого відділення Франківського відділу поліції Юлія Куницька.

Після того, як хлопець кілька разів вдарив дівчину ножем і вона впала, він вибив вікно на сходовій клітці сьомого поверху та стрибнув донизу. Однак впав на дашок над під’їздом. Можливо, тому залишився живим, але при цьому сильно покалічився. У важкому стані винуватця трагедії завезли до лікарні. Там його відразу почали оперувати.

На місці події працює слідчо-оперативна група, опитують родичів загиблої дівчини та сусідів.