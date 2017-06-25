На Луганщині маршрутка із пасажирами злетіла із траси та перевернулась

На Луганщині на трасі Біловодськ-Станиця Луганська поблизу селища Нижня Вільхова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі марки Mersedes-Benz "Спринтер». Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався вранці 25 червня. Водій маршрутного таксі з'їхав з траси і перекинувся, внаслідок чого постраждали 12 людей, з яких двоє дітей: 14 2,9 років.

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На місце події одразу прибули рятувальники 24 Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області, які допомогли звільнитися пасажирам з маршрутного таксі й передали їх медичним працівникам. Наразі правоохоронці встановлюють причину ДТП.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Луцьку маршрутка з пасажирами врізалася в стовп. Удар був такої сили, що пасажири повипадали з маршрутки. Стовп при цьому впав і перегородив дорогу.