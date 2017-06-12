У Луцьку маршрутка з пасажирами влетіла в стовп: від удару люди повипадали на дорогу

09:01, 12 червня 2017
Інциденти
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Серед постраждалих - 7-річна дитина.

Від удару стовп впав і перегородив дорогу / Facebook Ольги Бузулук

У неділю, 11 червня, у Луцьку маршрутка з пасажирами врізалася в стовп.

Про це повідомила прес-секретар патрульної поліції міста Ольга Бузулук на своїй сторінці в Facebook.

"ДТП на Гнідавській, з постраждалими, близько 10 осіб госпіталізували, всі живі. Працюють всі служби! Обставини встановлюються. Більше нічого не питайте. Це поки все", - написала Бузулук.

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Як повідомляє місцеве видання Volynpost, удар був такої сили, що пасажири повипадали з маршрутки. Стовп при цьому впав і перегородив дорогу.

Всіх постраждалих госпіталізували / Facebook Ольги Бузулук

Всіх постраждалих госпіталізували кількома "швидкими".

Серед постраждалих - одна дитина 7 років, яка отримала струс мозку і забої. Інших пасажирів госпіталізували з різними травмами, серед них - і 23-річного водія.

ДТП з маршруткою у Луцьку / Facebook Ольги Бузулук

Як повідомляв УНІАН, через зіткнення двох легковиків в передмісті Львова загинуло немовля.

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Теги: #ДТП з маршруткою#ДТП у Луцьку