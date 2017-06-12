У Луцьку маршрутка з пасажирами влетіла в стовп: від удару люди повипадали на дорогу

У неділю, 11 червня, у Луцьку маршрутка з пасажирами врізалася в стовп.

Про це повідомила прес-секретар патрульної поліції міста Ольга Бузулук на своїй сторінці в Facebook.

"ДТП на Гнідавській, з постраждалими, близько 10 осіб госпіталізували, всі живі. Працюють всі служби! Обставини встановлюються. Більше нічого не питайте. Це поки все", - написала Бузулук.

Читайте такожУ Харкові водій легковика не надав дорогу "швидкій", в аварії постраждала трирічна дитина

Як повідомляє місцеве видання Volynpost, удар був такої сили, що пасажири повипадали з маршрутки. Стовп при цьому впав і перегородив дорогу.

Всіх постраждалих госпіталізували кількома "швидкими".

Серед постраждалих - одна дитина 7 років, яка отримала струс мозку і забої. Інших пасажирів госпіталізували з різними травмами, серед них - і 23-річного водія.

Як повідомляв УНІАН, через зіткнення двох легковиків в передмісті Львова загинуло немовля.