На Житомирщині рятувальники ліквідували загоряння госпбудівлі, не допустивши поширення вогню на житловий будинок

На Житомирщині в Ружинському районі рятувальники ліквідували загорання даху господарської будівлі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС в Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 27 червня о 17:09 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в цегляній господарській будівлі в селищі Ружин.

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Власниця розповіла, що їй подзвонила сусідка і повідомила, що горить господарська будівля. На момент загоряння господиня знаходилася в будинку. Вибігши на вулицю, вона побачила вогонь на даху будівлі. Жінка відразу зателефонувала пожежним і підручними засобами почала гасити полум'я.

Рятувальники в 17:20 локалізували пожежу, а о 17:35 - ліквідували. Також фахівці ДСНС не допустили поширення вогню на житловий будинок, який знаходився на відстані близько 1,5 м від вогнища займання. Вогнем знищено 10 кв. м покрівлі будівлі.

Обставини події встановлюються фахівцями.

Нагадаємо, раніше в центрі Києва в результаті пожежі в багатоповерхівці загинула одна людина.