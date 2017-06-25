У центрі Києва внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинула одна людина, ще п’ятьох евакуйовано

Минулої ночі внаслідок пожежі в п’ятиповерхівці по вул. Володимирській, 81-А в центрі Києва одна людина загинула ще п’ятьох евакуйовано.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 24 червня о 23:13 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу. Вже о 23:18 після прибуття за викликом пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що займання виникло в одній із квартир на п’ятому поверсі багатоповерхівки.

Пожежа супроводжувалась сильним задимленням. Вже о 23:58 пожежу на площі близько 30 кв. м. було локалізовано а о 00:14 25 червня - ліквідовано.

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В охопленій полум’ям квартирі рятувальники виявили тіло чоловічої статі. Із житлового будинку вони евакуювали п’ятеро осіб.

До гасіння пожежі було залучено 8 одиниць основної та спеціальної техніки, а також близько 38 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється, додали в ДСНС.