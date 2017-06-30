Пожежу у Чорнобильській зоні локалізовано на площі 7 гектарів – ДСНС

Пожежу у Чорнобильській зоні локалізовано о 20:15 на площі 7 гектарів. Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Завдяки комплексному застосуванню наземних та повітряних сил пожежу локалізовано о 20:15 на площі 7 га. Продовжується гасіння окремих тліючих осередків пожежі. Авіацією ДСНС скинуто близько 184 тонн води (41 скид). Загальний радіаційний фон в зоні відчуження в межах норми», - повідомили в ДСНС.

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Всього до гасіння пожежі залучено 36 одиниць техніки та 125 чоловік особового складу, з них від ДСНС 16 одиниць техніки та 63 чоловіки особового складу (у тому числі вертоліт МІ-8 та 2 літаки АН-32П).

Як повідомляв УНІАН, 29 червня о 12:35 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення на території Луб’янського лісництва попередньо під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізничної дороги сталося загорання порубкових решток деревини та лісової підстилки, яке розповсюдилось на площу близько 25 га.