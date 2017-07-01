На Житомирщині рятувальники ліквідували 5 надзвичайних подій, пов’язаних з падінням аварійних дерев

На Житомирщині протягом доби рятувальники ліквідували 5 надзвичайних подій, пов’язаних з падінням аварійних дерев через негоду, повідомляє прес-служба ДСНС у Житомирській області.

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Як зазначається у повідомленні, 30 червня о 18:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на 124 км автодороги "Київ-Чоп" Житомирського району на дах легкового автомобіля «Лада» впало дерево.

Як з’ясувалося, чоловік з дружиною, їдучи трасою, вирішили зробити зупинку для перепочинку. Автомобіль став на узбіччі. Дружина відійшла на декілька метрів від авто і через деякий час закричала, що через сильні пориви вітру тріщить дерево.

Буквально за мить воно впало на легковик, водій якого не встиг вчасно від’їхати. Крім того жінка отримала удар гілкою поваленого дерева. Чоловік викликав «швидку», якою постраждалу відвезли до лікарні.

Бійці ДСНС за допомогою бензопили порізали аварійне дерево та розблокували автомобіль.

Крім того рятувальники Житомирщини звільняли вчора від аварійних дерев автодорогу "Кременець – Біла Церква" поблизу села Буряки Бердичівського району, а також ділянку дороги у селищі Черняхів по вулиці Івана Франка. У Житомирі дерево впало на дах гаража на проспекті Миру. Також у селі Кодня Житомирського району такі ж аварійно-рятувальні роботи фахівці ДСНС провели на території дитячого майданчика загальноосвітньої школи.