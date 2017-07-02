У Бахмуті хлопець та дівчина зазнали поранень під час спроби розібрати гранату.

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Як повідомляє Бахмутський відділ поліції Донецької області, нещасний випадок стався сьогодні.

Попередньо встановлено, що 25-річний хлопець та 19-річна дівчина, місцеві жителі, знайшли запал від гранати. Коли хлопець почав його розбирати, стався вибух.

Обох було доставлено до лікарні, де їм надається медична допомога.

У хлопця - мінно-вибухова травма лівої кисті, грудної клітини, лівого ока, у дівчини - контузія.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування.