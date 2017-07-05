На Дніпропетровщині поліція виявила посів майже 13 тисяч рослин опійного маку

На Дніпропетровщині в полі під селом Соколове Новомосковського району вчора, 4 липня, поліцейські виявили плантацію з 12,7 тис. рослин опійного маку.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області.

Згідно з повідомленням, місце знаходження наркотичної сировини правоохоронцям вказав власник плантації, 27 річний місцевий житель, який 28 червня був затриманий поліцію за вирощування ще понад 5 тис. кущів опійного маку.

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У разі подальшої переробки та продажу 12,7 тис. наркорослин, за цінами «чорного ринку», зловмисник міг би отримати понад 700 тис. грн прибутку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині поліцейські знайшли більше тисячі кущів конопель на полі з соняшниками.