На Закарпатті спалахнув потяг з пасажирами (фото)

6 липня на залізничному переїзді у районі села Бороняво Хустського району виникла пожежа в приміському потязі Тересва-Королево. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Закарпатській області.

Після прибуття рятувальників з'ясувалося, що у моторному відсіку горить дизпаливо.

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"На момент виникнення пожежі у потязі перебували 80 пасажирів, машиніст та його помічник. 65 людей самостійно залишили потяг, а ще 15 були евакуйовані бійцями ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Рятувальникам вдалося не допустити розповсюдження вогню вагонами, а пошкоджений потяг було відтягнуто на станцію "Хуст".

"Рух залізницею повністю відновлено. Травмованих на події не було", - додали у ДСНС.