У Житомирі через підозрілу валізу у багатоповерхівці евакуйовували людей (фото)

Сьогодні у Житомирі через підозрілу валізу у багатоповерхівці евакуйовували людей.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 15 липня близько 9.30 на спецлінію «102» звернувся житомирянин із повідомленням про виявлення у під’їзді його будинку підозрілого предмета. На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП та Житомирського відділу поліції, вибухотехніки ГУНП. Після знешкодження знахідки небезпечних предметів та речовин виявлено не було.

Водночас на місці події правоохоронці виявили металеву валізу, залишену на підвіконні сходинкового майданчика 5-поверхового будинку.

Поліцейські провели евакуацію жителів двох під’їздів будинку та обмежили доступ до потенційно небезпечної території.

Фахівці-вибухотехніки дистанційно відчинили знахідку. Валіза виявилась порожньою. Жодних небезпечних предметів чи речовин не виявлено.