У Харкові злочинець розбився на смерть під час переслідування поліцією

У Харкові зловмисник, який скоїв розбійний напад на кредитну установу, загинув під час переслідування поліцією.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, сьогодні, 15 липня, до Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що близько 14.00 невідомий зайшов до приміщення кредитної установи та, погрожуючи пістолетом, намагався вкрасти гроші. Касир встигла натиснути «тривожну» кнопку.

Працівники охорони, які були неподалік, приїхали на виклик та почали переслідувати грабіжника. На допомогу їм прийшли перехожі. Злодію вдалося відірватися від погоні та сховатися у під’їзді житлового будинку.

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На місце спрямували додаткові сили поліції. Правоохоронці оточили будинок до приїзду бійців спецпідрозділу КОРД. Бійці попередньо визначили, в якій квартирі може переховуватися втікач та почали його затримання. В цей час чоловік вистрибнув з вікна на четвертому поверсі.

До приїзду лікарів спецпризначенці надавали йому первинну медичну допомогу, однак від отриманих травм зловмисник помер в машині «швидкої» допомоги.

Подія попередньо кваліфікована за ч. 3 ст. 187 (розбій) та ст.115 (умисне вбивство) із поміткою «самогубство» Кримінального кодексу України. Зараз працівники поліції з’ясовують усі обставини події та особу загиблого.