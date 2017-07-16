В Києві у автобуса відвалилася задня частина просто під час руху (фото)

У Києві на ходу розвалився автобус. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

Автобус йшов за 101 маршрутом. Дорожня пригода сталася на вулиці Закревського, біля зупинки "Соціального забезпечення". Під час руху задня частина автобуса зламалася, обійшлося без постраждалих.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві з учорашнього дня подорожчав проїзд у громадському транспорті.