В Києві у автобуса відвалилася задня частина просто під час руху (фото)
15:43, 16 липня 2017Інциденти
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Під час руху задня частина автобуса зламалася, обійшлося без постраждалих.
Автобус слідував по 101 маршрутом / dtp.kiev.ua
У Києві на ходу розвалився автобус. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.
У Києві розвалився автобус / dtp.kiev.ua
Автобус йшов за 101 маршрутом. Дорожня пригода сталася на вулиці Закревського, біля зупинки "Соціального забезпечення". Під час руху задня частина автобуса зламалася, обійшлося без постраждалих.
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Як повідомляв УНІАН, у Києві з учорашнього дня подорожчав проїзд у громадському транспорті.
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