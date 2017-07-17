У харківському депо згоріли 2 вагони електрички (відео)
00:22, 17 липня 2017Інциденти
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На шляху відстою списаних вагонів горіли 2 недіючі вагони електропотягу.
У Харкові згоріли два списані вагони електрички / фото kharkiv.dsns.gov.ua
У мотовагонному депо «Харків» згоріли два вагони електропотягу. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Харківській області.
"До місця пожежі було направлено 4 відділення служби порятунку на автоцистернах та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що на шляху відстою списаних вагонів горіли 2 недіючі (списані) вагони електропотягу. Площа пожежі склала близько 100 кв.м.
Пожежу було ліквідовано через годину після отримання виклику. Причина та збитки наразі встановлюються. Жертв та постраждалих немає.
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