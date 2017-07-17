У Харкові чоловік повісився в номері готелю

У Харкові чоловік у готелі покінчив життя самогубством. Про це повідомила поліція області.

"Тіло 47-річного харків'янина виявили в номері готелю, розташованому на проспекті Московському, вчора в 12:00. Чоловік покінчив життя самогубством через повішення", - сказано в повідомленні.

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За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Немышлянского відділу поліції. Обставини події встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові трамвай задавив пішохода в навушниках.