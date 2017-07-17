У Харкові чоловік повісився в номері готелю
16:30, 17 липня 2017Інциденти
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47-річний харків'янин покінчив життя самогубством.
Обставини події встановлюються / Mediakritika.by
У Харкові чоловік у готелі покінчив життя самогубством. Про це повідомила поліція області.
"Тіло 47-річного харків'янина виявили в номері готелю, розташованому на проспекті Московському, вчора в 12:00. Чоловік покінчив життя самогубством через повішення", - сказано в повідомленні.
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За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Немышлянского відділу поліції. Обставини події встановлюються.
Як повідомляв УНІАН, у Харкові трамвай задавив пішохода в навушниках.
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