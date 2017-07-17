У Харкові трамвай задавив пішохода в навушниках

У понеділок, 17 липня, молодий харків'янин потрапив під трамвай. Про цей випадок повідомив на сторінці у Facebook директор департаменту у справах преси та інформації Харківської міської ради Юрій Сидоренко. За його словами, інцидент стався на вулиці Героїв Праці, перед зупинкою. «Станція метро «Героїв Праці», передають "Комментарии.иа".

«Йшов у навушниках, не по пішохідному переходу, на сигнали не реагував. Водій трамвая йому сигналив, але він, мабуть, не почув. Гальмував, але не встиг зупинитися. Зараз будуть піднімати краном трамвай і тоді стане зрозуміло, наскільки серйозні травми», - написав Сидоренко.

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Підняли вагон через годину. У поліції повідомили, що чоловік не вижив. 31-річного водія трамвая госпіталізували - він перебуває в шоковому стані.

Особа загиблого встановлюється, на вигляд чоловікові близько 30 років. Вирішується питання про кваліфікацію події.

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