На Рівненщині в результаті вибуху загинули три людини
09:36, 19 липня 2017Інциденти
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В господарській будівлі на території приватного домогосподарства вибухнув невідомий предмет.
Правоохоронці проводять слідство / joinfo.ua
В селищі Зарічне Рівненської області внаслідок вибуху невідомого предмета загинули три людини. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"В смт Зарічне 18 липня близько 22 годин. 38 хв. на території приватного домогосподарства в господарській будівлі стався вибух невідомого вибухового предмету, в результаті чого загинули 3 людини. Руйнувань будівельних конструкцій немає. Правоохоронними органами проводиться слідство", - йдеться в повідомленні.
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