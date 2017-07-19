На Рівненщині в результаті вибуху загинули три людини

В селищі Зарічне Рівненської області внаслідок вибуху невідомого предмета загинули три людини. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"В смт Зарічне 18 липня близько 22 годин. 38 хв. на території приватного домогосподарства в господарській будівлі стався вибух невідомого вибухового предмету, в результаті чого загинули 3 людини. Руйнувань будівельних конструкцій немає. Правоохоронними органами проводиться слідство", - йдеться в повідомленні.

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