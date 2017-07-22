У Запорізькій області при зіткненні легковика з маршруткою загинула людина, ще 9 постраждали

У Запорізькій області внаслідок дорожньо-транспортної події загинула одна особа, ще дев’ятеро постраждали. Як повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області, інформація про аварію надійшла сьогодні вранці.

Читайте такожБіля Миколаєва в жахливій ДТП загинула дитина та двоє дорослих (фото, відео)За попередніми даними, на шляху Василівка-Дніпрорудний водій автомобіля «Лада Пріора» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршрутним таксі. У мікроавтобусі перебували 19 осіб.

В результаті ДТП водій ВАЗа загинув на місці події, а дев’ятьох пасажирів маршрутки з травмами було доставлено до лікарні.

Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого").