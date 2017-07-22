Під Одесою в ДТП загинула спеціальний кореспондент видання "Страна.ua"

В Одеській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула спеціальний кореспондент видання «Страна.ua» Стася Рафал. Про це повідомляється на сайті видання.

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«Близько 4-ї ранку 22 липня в Одеській області на трасі Київ-Одеса біля села Троїцьке загинула спеціальний кореспондент інтернет-газети «Страна» Стася Рафал», - йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася в результаті ДТП. Мікроавтобус, яким журналістка їхала до Одеси, врізався у вантажівку, що несподівано пригальмувала на середній смузі траси.

Медики констатували смерть. На місці аварії працює поліція.

Рафал, 1983 року народження, працювала в інтернет-газеті з моменту її заснування на початку 2016 року.