В селі Курортне на Одещині на базі відпочинку сталася пожежа
В результаті необережного поводження, в приміщенні кухні загорівся газовий балон, потерпілих немає.
В селі Курортне, що на Одещині, на одній з баз відпочинку, сталося займання газового балону.
Як йдеться в повідомленні на сторінці поліції Одеської області у Facebook, пожежу локалізовано, правоохоронці встановлюють обставини та причини події.
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«До Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що в селі Курортне на одній з баз відпочинку, в приміщенні кухні загорівся газовий балон. На місце події прибули спеціалісти ДСНС та слідчо-оперативна група, яка розпочала свою роботу після локалізації пожежі. Встановлено, що в результаті необережного поводження, в приміщенні кухні загорівся газовий балон. Потерпілих немає», – повідомили в поліції.
За вказаним фактом матеріали зареєстровано в установленому законом порядку. Проводиться перевірка.