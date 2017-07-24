В селі Курортне на Одещині на базі відпочинку сталася пожежа

В селі Курортне, що на Одещині, на одній з баз відпочинку, сталося займання газового балону.

Як йдеться в повідомленні на сторінці поліції Одеської області у Facebook, пожежу локалізовано, правоохоронці встановлюють обставини та причини події.

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«До Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що в селі Курортне на одній з баз відпочинку, в приміщенні кухні загорівся газовий балон. На місце події прибули спеціалісти ДСНС та слідчо-оперативна група, яка розпочала свою роботу після локалізації пожежі. Встановлено, що в результаті необережного поводження, в приміщенні кухні загорівся газовий балон. Потерпілих немає», – повідомили в поліції.

За вказаним фактом матеріали зареєстровано в установленому законом порядку. Проводиться перевірка.