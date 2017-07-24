Авто в центрі Одеси підірвали за допомогою безоболонкового вибухового пристрою

Причиною вибуху автомобіля в центрі Одеси став вибуховий безоболонковий пристрій. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні о 10.25 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що по вул. Жуковського, 33 горить автомобіль.

Читайте такожУ центрі Одеси вибухнув автомобільВиїздом на місце події слідчо-оперативної групи встановлено, що стався вибух чорного автомобіля «ВАЗ 2101», припаркованого навпроти зазначеного будинку.

Фахівцями вибухотехнічного управління попередньо встановлено, що вибух зазначеного автомобіля стався внаслідок дії безоболонкового вибухового пристрою. Тротиловий еквівалент приведеного в дію заряду становить близько 600 грамів.

«За характерними пошкодженнями чітко визначається місце вибуху - район заднього лівого пасажирського місця. Наразі встановлюється тип вибухової речовини», - зазначили в главку.

Автомобіль зареєстровано на 68-річного жителя Дніпра.

Фахівці вибухотехнічного управління зараз продовжують свою роботу на місці вибуху. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу ("умисне знищення або пошкодження майна").

Як повідомляв УНІАН, у центрі Одеси сьогодні вибухнув автомобіль.