Сутички активістів із поліцією біля суду в Одеській області: затримано 11 осіб

В Одеській області під час блокування Ширяївського районного суду затримано 11 осіб. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в області, співробітники поліції, які забезпечують громадський порядок біля будівлі суду, застосували спецзасоби стосовно активістів. Відзначається, що затримані порушували громадський порядок - кидали «коктейлі Молотова», розбризкували в обличчя поліцейським сльозогінний газ і завдавали правоохоронцям тілесних ушкоджень. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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За словами начальника управління превентивної діяльності регіонального главку поліції Івана Іщенка, співробітникии поліції зараз стабілізували ситуацію біля Ширяївського районного суду.

Як повідомив УНІАН представник управління, суддя Сергій Палій, через якого проходила акція протесту, на даний час в будівлі суду вже відсутній. За даними представника, затримані - представники громадської організації «Україна - це ми».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Ширяївського районного суду Одеської області заявила, що «відбувається фактичне блокування» адміністративної будівлі суду, нібито група людей стукає у вікна і двері будівлі, через щілини дверей в приміщення напустили сльозогінний газ, заблокували роботу суду.

21 липня Ширяївський райсуд також заявив про захоплення адміністративної будівлі суду активістами громадської організації «Україна - це ми» і взяття в заручники судді.

Лідер цієї організації Віталій Голодок заявив УНІАН, що активісти і місцеві жителі мають намір штурмувати будівлю, оскільки в кабінеті забарикадувався суддя Сергій Палій, на дії якого скаржаться місцеві жителі.

За словами Голодка, до вищеназваної організації звернулося близько 100 місцевих жителів, які стверджують, що вказаний суддя, діючи через свою дружину, яка працює в нотаріальній конторі, вимагає з селян по 5 тис. дол. за узаконення землі, яка «належить цим людям».

Як стверджує Голодок, також Палій скасовує всі «рішення стосовно порушення ПДР водіями» тощо.

Увечері активісти розблокували будівлю суду у зв'язку зі зникненням з нього Палія. Голодок заявив, що суддя «втік, можливо, переодягнувшись у поліцейську уніформу».

25 липня радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк повідомив, що за фактом блокування будівлі Ширяївського райсуду розпочато кримінальне провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 296 (хуліганство), 376 (втручання в діяльність судових органів), 377 (погроза або насильство стосовно судді) Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання про внесення до ЄРДР відомостей про правопорушення, передбачене ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).