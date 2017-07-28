На Львівщині під колеса автомобіля потрапила чотирирічна дівчинка

На вулиці Вийтивская Гора, у Дрогобичі автомобіль здійснив наїзд на 4-річну дитину. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За попередніми даними співробітників поліції, 43-річний водій автомобіля «Volkswagen Golf» з міста Стебник, здійснив наїзд на 4-річну місцеву мешканку, яка раптово вибігла на проїжджу частину дороги.

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В результаті аварії дитина отримала тілесні ушкодження. Її з діагнозом "черепно-мозкова травма та струс головного мозку" доставили в лікарню.

У відділі комунікації поліції Львівської області зазначають, що зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Всі обставини ДТП з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси автомобіль патрульної поліції травмував жінку-пішохода. За даними радника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслана Форостяка, з-за зазначеного події утворилася масштабний транспортний затор у напрямку перетину вулиць Пушкінська і Жуковського.