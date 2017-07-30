В Одесі сталась масштабна пожежа у нічному клубі - ЗМІ (фото, відео)

В Одесі 29 липня близько 22:00 загорівся нічний клуб "Пляжник" на 13-й станції Великого Фонтану. Про це з посиланням на очевидців повідомляє портал "Первый городской".

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Пожежа почалася зі сцени, потім вогонь перекинувся на дерев'яні намети. Попередньо причиною загоряння вважають коротке замикання. На місці інциденту працювали пожежники і співробітники поліції.

Як пише "Думська", о 00:37 пожежу загасили, постраждалих немає. Очевидці розповіли, що в закладі було мало вогнегасників, їх брали в сусідній "Рив'єрі".

Відео з місця події на сторінці у "Фейсбуці" оприлюднила користувач Олена Лебеденко.