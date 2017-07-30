У Київській області швидкісний потяг протаранив автомобіль (фото)

14:48, 30 липня 2017
Інциденти
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Поліція відкрила кримінальне провадження, жертв немає.

На Київщині швидкісний потяг зіткнувся з автомобілем. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в області.

"Вчора о 22:55  до поліції Київської області надійшло повідомлення про зіткнення електропотягу Інтерсіті та автомобіля Opel Omega в смт Баришівка. Правоохоронці спільно з рятувальною службою з’ясували, що машина стояла покинута в непризначену для цього місці  поблизу колишнього залізничного переїзду який наразі не використовується багато років", - йдеться у повідомленні.

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Машиніст екстрено загальмував і після зіткнення потяг протягнув авто вперед близько 200 метрів. Жертв немає, поблизу місця пригоди водія та пасажирів теж не знайшлося.

Поліція одразу встановила власника автомобіля, який перебував вдома в нетверезому стані. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч1 ст 279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України.

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Теги: #потяг протаранив авто#потяг врізався в авто