ДТП на Рівненщині: маршрутка знесла спостережний пост поліції

На Рівненщині 29 липня внаслідок ДТП постраждали троє неповнолітніх дітей та знесено спостережний пост поліції у на в’їзді місті Сарни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, 29 липня на в’їзді у місті Сарни 40-річний водій «Mazda CX-7» на перехресті з круговим рухом не надав переваги та допустив зіткнення з маршрутним таксі «Mercedes-Benz». Від удару автомобіль «Mazda CX-7» відкинуло в сторону, а маршрутне таксі за інерцією в’їхало і знесло спостережний пост поліції із нагляду за дорожнім рухом. Припарковане поруч службове авто поліції зазнало незначних механічних пошкоджень.

Читайте такожСмертельна ДТП у Києві: автомобіль на швидкості врізався у стовп

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажири «Mazda CX-7» - 38-річна дружина водія і троє дітей 9-ти, 10-ти та 12-ти років.

Читайте такожУ Києві в ДТП загинув чоловік, тяжко травмовано 4-місячну дитину

Досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України триває. Санкція статті передбачає покарання штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі транспортні засоби поміщені на територію Сарненського відділу поліції. Водії за результатами освідчення були тверезими. У маршрутному таксі на момент ДТП перебувало шестеро пасажирів, ніхто з них не постраждав.