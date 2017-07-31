В Харкові підпалили автомобіль журналіста (фото)

У Харкові в неділю, 30 липня, згорів автомобіль ВАЗ-21140 журналіста, головного редактора сайту Insider news Ігоря Русина. Про це сам Русин написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Хотілося б відразу відзначити настрій. Як казав один одеський єврей: "Не дочекаєтеся"! Тепер по справі. У світлі останніх подій хочу зробити офіційну заяву. Розіб'ю її за кількома пунктами. Я ніколи не вживав наркотики, не зловживаю алкоголем і якимись психотропами. У мене ніколи не було і сподіваюся не буде зброї, боєприпасів. Я не здійснюю протиправних дій, аж до переходу через дорогу в недозволеному місці. До суїциду я не схильний, тому що дуже люблю життя. Я завжди, без винятків перебуваю на зв'язку! Плаваю я дуже добре, тому варіант з "потонув не приходячи в свідомість" не пролазить, я не плаваю в нетверезому вигляді", – написав журналіст.

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За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, інформація про подію надійшла в чергову частину 02.00. В результаті пригоди автомобіль повністю згорів.

"На місце виїхали 2 бригади рятувальників. У 2.15 бійці ДСНС локалізували пожежу. Площа загоряння склала 6 кв. м. Автомобіль повністю згорів. За попередніми даними, причина виникнення пожежі – занесення відкритого джерела вогню", – повідомили в ГУ ДСНС.

Факт події вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне знищення або пошкодження чужого майна (ч. 2 ст. 194 КК).

Зараз проводиться експертиза.