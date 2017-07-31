У Нацполіції прокоментували ситуацію з упійманим нетверезим за кермом консулом РФ

У столиці під час нічного інциденту за участю співробітника консульства РФ Руслана Требунського поліцейські не змогли вилучити його автомобіль або водійське посвідчення - чоловік пред'явив дипломатичну картку радника посла РФ в Україні. Про це повідомив речник відомства Ярослав Тракало, передає "112 Україна".

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Спікер НПУ підтвердив, що затриманий - працівник російського консульства, представник прикордонної служби ФСБ РФ Руслан Требунський.

"Оскільки ця людина має імунітет згідно з міжнародними правовими нормами, інспектори поліції не могли вилучити автомобіль, як і посвідчення водія. І адмінматеріали не складалися. Інспекторами був написаний відповідний рапорт про цю подію. Цей рапорт передано в МЗС України, яке проінформує по дипломатичних каналах російську сторону про цей інцидент", - уточнив Тракало.

Він пояснив, що при розмові з правоохоронцями у Требунського були ознаки сп'яніння: "Під час спілкування інспектори патрульної поліції помітили явні ознаки у водія алкогольного сп'яніння, а саме - запах алкоголю з порожнини рота, почервоніння шкіри обличчя, тремтіння пальців рук. Після чого йому було запропоновано в установленому законом порядку пройти тест на стан алкогольного сп'яніння. Втім, водій в присутності свідка відмовився від проходження тесту на алкоголь, також відмовився пред'явити водійське посвідчення. Після чого він закрився в транспортному засобі, викликавши на місце події співробітника російської дипмісії".

Як повідомлялося раніше, в ніч на понеділок, 31 липня, в районі Бортничів під Києвом поліція зупинила авто з російськими дипломатичними номерами. За кермом був п'яний співробітник консульства РФ.