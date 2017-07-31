Під Києвом російського консула впіймали за кермом у нетверезому стані

У ніч проти понеділка, 31 липня, в районі Бортничів поблизу Києва поліція зупинила авто з російськими дипломатичними номерами, повідомляє ТСН.

Подія сталася близько 23.40, водій сам зізнався кореспондентові ТСН, що є консулом РФ, проте від подальших коментарів утримався. Так само утримався і від тесту на алкоголь.

Читайте такожУ Києві патрульні зупинили нетверезого співробітника консульства РФ, який запевняв: пити у піст - великий гріх

"Надійшло орієнтування, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Водій відмовився проходити тест. У зв'язку з цим було викликано консула посольства РФ, який взяв на себе відповідальність доправити транспортний засіб до посольства. Складено рапорт",- повідомив сержант поліції Олександр Ситюк.

За транспортним засобом приїхав інший представник російського диппредставництва, який сів за кермо машини з дипломатичними номерами та поїхав разом із винуватцем інциденту.