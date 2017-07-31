У Києві знесли фастфуд з відвідувачами всередині, є постраждалі (фото)

У Києві 31 липня, по вул. Заболотного, 15д, забудовник за допомогою спецтехніки почав демонтаж фастфуду з відвідувачами всередині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".

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Демонтували пункт харчування для водіїв маршрутних засобів. У повідомленні йдеться, що є інформація про одного постраждалого.

"Під'їзд до нього (пункту харчування, - УНІАН.) був обгороджений маршрутними транспортними засобами, зламували автобуси й відтягували спецтехнікою", - додали в "Києві оперативному", опублікувавши фото з місця інциденту.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на вівторок, 25 липня, біля станції метро "Лісова" бульдозером знесли торговельні ряди на одній з ділянок.