ДТП на Херсонщині: військовий автомобіль зіткнувся з цивільним легковиком, є постраждалі (фото)

У Херсонській області сталася ДТП за участю військової техніки. Аварія сталася в результаті перегріву та вибуху колеса одного із військових автомобілів. Про це повідомляє прес-служба оперативного командування «Південь».

Військовий автомобіль зіткнувся з цивільним. Є постраждалі.

«За даним фактом дорожньо-транспортної пригоди, проводяться слідчі дії представниками Військової служби правопорядку та Національної поліції у Херсонській області. Також, керівним складом оперативного командування «Південь» по цьому випадку призначено службове розслідування», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що військові співчувають рідним та близьким потерпілих та сподіваються на їхнє розуміння.

Як повідомляв УІНАН раніше, на Дніпропетровщині 30 липня затримано поліцейського, який насмерть збив пішохода у м. Новомосковськ та зник з місця ДТП.

«29 липня близько 23.00 години працівник поліції, керуючи власним автомобілем, у м. Новомосковськ скоїв наїзд на пішохода та зник з місця ДТП. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув», - йдеться у повідомленні.