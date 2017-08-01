На Дніпропетровщині затримали поліцейського, який на смерть збив людину та втік з місця ДТП
16:29, 01 серпня 2017Інциденти
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29 липня близько 23.00 години працівник поліції, керуючи власним автомобілем, у Новомосковську скоїв наїзд на пішохода та зник з місця ДТП.
Сьогодні суд обере для затриманого міру запобіжного заходу / фото УНІАН
На Дніпропетровщині 30 липня затримано поліцейського, який насмерть збив пішохода у м. Новомосковськ та зник з місця ДТП.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
«29 липня близько 23.00 години працівник поліції, керуючи власним автомобілем, у м. Новомосковськ скоїв наїзд на пішохода та зник з місця ДТП. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув», - йдеться у повідомленні.
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За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина).
Сьогодні суд обере для затриманого міру запобіжного заходу.
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