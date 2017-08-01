На Дніпропетровщині затримали поліцейського, який на смерть збив людину та втік з місця ДТП

На Дніпропетровщині 30 липня затримано поліцейського, який насмерть збив пішохода у м. Новомосковськ та зник з місця ДТП.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

«29 липня близько 23.00 години працівник поліції, керуючи власним автомобілем, у м. Новомосковськ скоїв наїзд на пішохода та зник з місця ДТП. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув», - йдеться у повідомленні.

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За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина).

Сьогодні суд обере для затриманого міру запобіжного заходу.