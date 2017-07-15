В аеропорту "Херсон" затримали росіянина, якого розшукували через Інтерпол за вбивство

В аеропорту «Херсон» затримано громадянина Російської Федерації, якого розшукують через Інтерпол.

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Як повідомляє Державна прикордонна служба, учора під час оформлення одного із авіарейсів в аеропорту «Херсон» прикордонники Херсонського загону затримали громадянина Росії, на якого спрацювала база даних Інтерполу.

Росіянина розшукують правоохоронні органи для притягнення до кримінальної відповідальності за вбивство.

Про затримання росіянина поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу у Києві.

Громадянина передано співробітникам Національної поліції.