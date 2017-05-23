У Харкові грабіжник напав на перехожу і спробував її задушити

У Харкові на вулиці на перехожу накинувся невідомий чоловік і придушивши жертву забрав її сумку. Про це повідомляє 057.ua.

Дізнавшись про напад патрульні тут же вирушили на місце. Сама жінка нічого не могла розповісти поліції, проте на місці знайшовся свідок - сусід жертви. Він розповів "копам" як виглядає злочинець, розповіли у прес-службі патрульної поліції Харкова.

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"Поліцейські передали орієнтування іншим патрульним екіпажам і почали пошуки зловмисника. Через кілька хвилин правоохоронці виявили чоловіка, який підходив за орієнтуванням. Його тут же затримали", - розповів спікер патрульної поліції Харкова Карина Курбанова.

Зараз слідчі встановлюють причетність затриманого до вищезазначеної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі затрималирозбійника, який здійснив 12 нападів на кредитні установи.