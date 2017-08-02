Під Одесою п'яний водій врізався в машину патрульних, які оформляли ДТП

Сьогодні у передмісті Одеси автомобіль на великій швидкості врізався в машину патрульних поліцейських, які оформляли матеріали іншого ДТП. Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління патрульної поліції Одеси, аварія сталася близько 13.00.

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Водій автомобіля «ВАЗ-2106», рухаючись по Овідіопольській дорозі з боку промринку «7-й кілометр» в бік вулиці Центральний аеропорт, не витримав безпечну дистанцію та скоїв зіткнення зі службовим автомобілем поліцейських Toyota. Потім допустив наїзд на високий бордюрний камінь.

«Поліцейські в цей час оформляли матеріали дорожньої пригоди, патрульний автомобіль знаходився в нерухомому стані і був належним чином позначений відповідними знаками на проїжджій частині. В результаті зіткнення пасажир автомобіля «ВАЗ» отримав травми, він доставлений в лікарню», - розповіли в прес-службі.

У відомстві підкреслили, що 47-річний водій «жигулів» перебував за кермом транспортного засобу з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

У той же час, за словами очевидців, водій і пасажири автомобіля «ВАЗ» - нібито десантники, відзначали перед зіткненням день ВДВ. Побачивши наслідки ДТП, його винуватець намагався поранити себе ножем, а також задушитись.

У зв'язку з тим, що водій поводився неадекватно, патрульним довелося застосувати наручники. На місце події викликали слідчого для оформлення відповідних матеріалів.