У Тернополі п'яний "в мотлох" водій заснув за кермом під час руху (відео)

У Терпнополі п'яний водій автомобіля Ford Transit заснув за кермом під час руху просто посеред проїзної частини. Про це патрульна поліція України повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"У присутності двох понятих чоловік пройшов перевірку на стан сп'яніння. Результат вразив усіх присутніх — алкотестер показав 4,27 проміле алкоголю в його крові. Нагадаємо: допустима норма становить 0,2 проміле", - розповіли патрульні.

На 29-річного водія патрульні склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування в стані сп'яніння). Нетверезого чоловіка відсторонили від керування та вилучили в нього посвідчення водія.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 31 липня під Києвом російського консула впіймали за кермом у нетверезому стані.