В одеському готелі виявили вбитого чоловіка
Підозрюваних вже затримали, зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
В Одесі в готелі «Токіо-Стар» в ніч на 2 серпня виявлено убитого чоловіка.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті знайшли на другому поверсі готелю. За попередніми даними, він помер від ножових поранень.
У відділі комунікацій регіонального главку поліції УНІАН підтвердили факт виявлення вбитого, проте уточнити подробиці відмовилися, пославшись на те, що зараз ведуться відповідні оперативні заходи.
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«Особу потерпілого встановлено, підозрюваних затримано», - заявили у відділі.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.