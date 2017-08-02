В одеському готелі виявили вбитого чоловіка

В Одесі в готелі «Токіо-Стар» в ніч на 2 серпня виявлено убитого чоловіка.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті знайшли на другому поверсі готелю. За попередніми даними, він помер від ножових поранень.

У відділі комунікацій регіонального главку поліції УНІАН підтвердили факт виявлення вбитого, проте уточнити подробиці відмовилися, пославшись на те, що зараз ведуться відповідні оперативні заходи.

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«Особу потерпілого встановлено, підозрюваних затримано», - заявили у відділі.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.