У Миколаєві двірник знайшла в сміттєпроводі мертве немовля

В Миколаєві двірник знайшла у сміттєпроводі мертве немовля. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Миколаївської області, повідомлення про інцидент надійшло сьогодні, 31 липня, об 11.45.

"Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, виявила тіло немовляти, хлопчика, загорнутого в рушник", - поінформували в поліції.

Під час слідчо-оперативних дій була встановлена 21-річна матір. Жінка повідомила, що приховувала від своїх батьків вагітність. "Коли вчора ввечері на шостому місяці вагітності у неї сталися передчасні пологи, вирішила не повідомляти «швидку», а позбулася тіла дитини самостійно", - зазначили у відомстві.

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Жінку обстежили лікарі та прийняли рішення про госпіталізацію, у зв’язку із загрозою її здоров’ю. Тіло немовляти направлено на судмедекспертизу.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 117 КК України – «Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів». Жінці загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі на вулиці знайшли кинуте тримісячне немовля. За деякими даними, асоціальна сім'я просто залишила дитину.