Українські прикордонники затримали двох африканців, які намагались потрапити до Румунії

У Чернівецькій області співробітники Держприкордонслужби учора ввечері затримали двох африканців, які намагалися без документів перетнути українсько-румунський кордон.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Чернівецького прикордонного загону, громадяни Алжиру та Королівства Марокко прибули до Чернівецької області з метою подальшої міграції до Румунії.

Прикордонники наряду відділу «Черепківка» виявили нелегалів і затримали їх за 200 метрів від лінії держкордону.

За спробу незаконного перетину кордону на правопорушників очікує покарання у вигляді накладення штрафу у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

«А вже після рішення суду, скоріш за все, чоловіків буде повернуто на батьківщину», - повідомили у прес-службі.