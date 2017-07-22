На Сумщині "заблукали" троє росіян, у одного з затриманих прикордонники знайшли військовий квиток

Сьогодні вночі прикордонний наряд Сумського загону за 100 метрів від кордону поблизу населеного пункту Рясне Краснопільського району затримав трьох громадян Російської Федерації.

Як повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України, троє чоловіків «незаконно перетнули українсько-російський кордон з території Росії на територію України в пішому порядку поза встановленими пунктами пропуску».

Читайте такожЖитомирські прикордонники виявили на кордоні 800 пачок контрабандних білоруських цигарок

«Як з’ясувалося в подальшому, 39-річний чоловік мав при собі військовий квиток, 27-річний – внутрішній паспорт громадянина РФ, а 15-річний – не мав при собі жодного документа, що посвідчує особу», - додали у відомстві.

Затриманих росіян було доставлено до прикордонного підрозділу для проведення фільтраційних заходів та складання необхідних процесуальних документів.