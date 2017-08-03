На Донеччинні в.о. ректора одного з вишів привласнив понад 3,2 мільйонів

В.о. ректора одного з вишів у Донецькій області судитимуть за привласнення понад 3,2 млн грн. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, обвинувальний акт передано до Павлоградського районного суду Дніпропетровської області.

У 2011 році його було призначено на посаду в.о. ректора приватного вищого навчального закладу в Донецькій області. Впродовж року чоловік, зловживаючи службовим становищем, без проведення зборів засновників, складав, підписував і надавав до бухгалтерії накази про незаконне нарахування собі надбавок та підвищення свого окладу, що не передбачено положеннями університету.

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В результаті в.о. ректора заволодів коштами університету в сумі понад 3,2 млн грн, тобто в особливо великому розмірі.

Він обвинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованих статей передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі.

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