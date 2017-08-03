У Житомирі зіткнулися три автівки, постраждали двоє людей

У Житомирі 2 серпня внаслідок зіткнення трьох автомобілів постраждали двоє людей. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, близько 12 години дня на перехресті вулиць Святослава Ріхтера – Івана Франка відбулося зіткнення автомобілів Skoda Octavia Tour під керуванням 25-річного киянина та Honda Civic, за кермом якої знаходився 22-річний житомирянин. Від удару Scoda змінила свій рух і зіткнулася з іншим транспортним засобом Opel Combo, водій якого повертав праворуч.

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Унаслідок аварії за медичною допомогою з тілесними ушкодженнями різного ступеню важкості звернулися 37-річний водій Opel і водій Honda.

Усі обставини та причини, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди, наразі з’ясовують слідчі у рамках розпочатого досудового розслідування.

Як повідомляв УНІАН, під Одесою п'яний водій врізався в машину патрульних, які оформляли ДТП. Побачивши наслідки ДТП, його винуватець намагався поранити себе ножем, а також задушити себе.