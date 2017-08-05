Екс-нардеп від Партії регіонів Бережна загинула в автокатастрофі

Колишній народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна загинула в автокатастрофі. За даними LB.ua, аварія сталася сьогодні вранці на узбережжі Адріатичного моря між Італією і Хорватією.

За попередньою інформацією, водій, який віз Бережну разом з восьмирічною донькою, швидше за все, не впорався з керуванням, і машина вилетіла з серпантину.

Екс-депутат і водій загинули на місці. Дочка Бережної отримала незначні травми. Вона сиділа ззаду в автокріслі і була пристебнута.

Ірина Бережна - депутат двох скликань Верховної Ради - шостого (2007-2012) і сьомого (2012-2014). Була членом фракції Партії регіонів, входила до комітету Ради з питань правосуддя.

Бережний було 36 років.

Інформацію про загибель Бережної підтвердила інший член Партії регіонів Олена Бондаренко на своїй сторінці у соцмережі. "Так, це правда. Ірочка на небесах", написала вона.