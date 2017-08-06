На Харківщині у ставку потонула півторарічна дівчинка

У Харківській області у ставку потонула півторарічна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, вчора, 5 серпня, о 13:50 до Золочівського відділення поліції надійшла інформація від жительки села Олександрівка Золочівського району про виявлення у ставку тіла півторарічної дитини.

На місці правоохоронці встановили, що мати поклала спати свою доньку, а сама на нетривалий час пішла до сусідки в гості, вхідні двері не зачиняла. Повернувшись додому, доньку не знайшла, про що повідомила чоловіку, який був на роботі.

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Під час пошуків місцевий житель виявив у ставку тіло дитини та разом із односельцями витягнув з води. Видимих ознак слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.

Слідчими Золочівського ВП відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі обставини з'ясовуються.